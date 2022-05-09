Terasta 21 yerinden bıçaklanarak öldürülmüştü; katili kardeşi çıktı

Şişli'de tek başına yaşadığı dairede 21 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunan Cenk Çağın Ünlü'nün katil zanlısı kardeşi çıktı. Polis, şüpheliyi olaydan sonra kaçtığı Beyoğlu'ndaki otelde gözaltına aldı. Poliste çelişkili ifadeler veren şüphelinin olayın sebebi konusunda bir şey söylemediği öğrenildi.

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Ünlü bir şarap markasının satış temsilciliğini yapan Cenk Çağın Ünlü, 6 Mayıs 2022 tarihinde evinin terasında öldürülmüş bir halde bulundu. Kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarı sonucu olay yerine giden polis ekipleri çilingir yardımıyla açtıkları Cenk Çağın Ünlü’nün bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, başlattıkları soruşturmada binanın güvenlik kamera görüntülerini incelediklerinde bir kişinin elinde bavulla çıktığını belirledi. Polis katil olabileceğini değerlendirdiği şüpheliyi kamera görüntülerini kullanarak Beyoğlu’nda bir otele kadar izledi. Bu otelde kaldığı tespit edilen şüpheliyi yakalamak için operasyon yapıldı.

KATİL KARDEŞ ÇIKTI

Polis cinayet şüphelisi olarak Cenk Çağın Ünlü’nün kardeşi Cem İ.Ü.’yü gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı otel odasında yapılan aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak bulundu. Şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı ve çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Şüphelinin ağabeyini neden öldürdüğüne yönelik bir şey söylemediği belirtildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Cem İ.Ü. adliyeye sevk edildi. (DHA)

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