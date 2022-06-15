Ters şeride giren dolmuş anne ve çocuğuna çarptı
İstanbul Küçükçekmece’de otobüsü sollayan dolmuş yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve çocuğuna çarptı. Yaralı anne ve çocuk hastaneye kaldırıldı.
Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesi üzerinde dün saat 16.30 sıralarında seyir halinde olan dolmuş önündeki otobüsü sollamak için ters şeride girince, yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğluna çarptı.
Anne ve oğlu çarpmanın etkisiyle savrularak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekipleri haber verdi.
Polis çevre güvenliğini sağlarken, anne ve oğlu sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Dolmuş şoförü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. (İHA)