‘Torbacı’ operasyonunda 29 tutuklama
İstanbul Fatih'te narkotik ekiplerince zehir tacirlerine yönelik düzenlenen baskında gözaltına alınan 32 şüpheliden 29’u tutuklandı.
Fatih'te torbacı olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik 27 Nisan'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.
Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından düzenlenen eş zamanlı baskında 32 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde narkotik madde bulma eğitimli dedektör köpeklerle yapılan aramalarda 100 gram marihuana, 10 gram kokain, 31 adet sentetik ilaç ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 29'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA