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Trabzon’da heyelan! 2 katlı bina boşaltıldı

Trabzon'un Arsin ilçesinde, ani kar erimesiyle yamaçtaki arazide heyelan meydana gelirken, 2 katlı bina tahliye edildi. 

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Trabzon’da heyelan! 2 katlı bina boşaltıldı

Arsin’e bağlı Başdurak Mahallesi Mısırlı mevkisinde, bakkal ve kahvehane olarak hizmet verilen 2 katlı binanın aşağısındaki yamaç arazide dün akşam heyelan meydana geldi.

Ani kar erimesiyle oluşan heyelan sonrası duvarları çatlayan 2 katlı bina boşaltıldı.

İhbarla bölgeye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, riskli alanda inceleme başlattı. DHA

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