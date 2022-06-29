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Türk kara sularına itilen lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 49 göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

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Türk kara sularına itilen lastik bottaki 49 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 49 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı ‘TCSG-28’ botuna alarak kurtardı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine gönderildi. (DHA)

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