TÜSAD: Oksijen cihazı kullanan hastaların elektrik masrafı faturadan düşürülsün

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), oksijen tedavisi gören binlerce hastanın mağduriyetine dikkat çekti, oksijen cihazı kullanan hastaların elektrik masrafının faturadan düşürülmesini önerdi.

Latif SANSÜR

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Solunum Derneği TÜSAD, kronik solunum yetmezliği olan hastaların oksijen tedavisi nedeniyle kullandıkları konsantratörlerin aylık elektrik sarfiyatının 144-230 kilowatt arasında değiştiğini belirterek, hastaların hayati öneme sahip bu cihazlar nedeniyle artan faturaları ödemekte zorluk çektiğine dikkat çekti.

TÜSAD, tedavilerin aksamaması için bu cihazların harcadığı elektriğin faturadan düşürülmesi çağrısında bulundu.

“GÜNLÜK EN AZ 16 SAAT KULLANILMASI GEREKİYOR”

Kronik solunum yetmezliği olan binlerce KOAH, kalp yetmezliği, astım, bronşektazi ve akciğer kanseri hastasının oksijen tedavisi için elektrikle çalışan konsantratör adı verilen cihazlar kullandığına dikkat çeken TÜSAD, şu önemli uyarıda bulundu:

“Bu cihazların günlük en az 16 saat kullanılması gerekiyor. Bu da en az elektrik sarfiyatı olan beş farklı cihazın saatlik elektrik sarfiyatının 300-480 watt arasında değişiyor. Bu cihazlardan kaynaklı elektrik sarfiyatı 150 kilowatt'ın üzerine çıkıyor, bu da hastaların yüzde 152 fiyat artışından etkilenmesi anlamına geliyor.”

“KONSANTATÖR MASRAFI FATURADAN MUAF OLMALI”

Elektrik fiyatlarındaki artışın hastaları zor durumda bırakacağını ve bu maliyetleri karşılamayan binlerce hastanın tedavisinin aksamasına neden olacağını belirten TÜSAD, “Kademeli elektrik faturalarına uygulanacak indirim sınırının 150’den 210 kilovata çıkarılması kararı alınmıştı. Ancak bu hastaların düzenli olarak bu cihazı kullanmak zorunda oldukları unutulmamalı. Solunum hekimleri olarak, bu cihazları kullanan hastaların mağduriyetine dikkat çekmek istiyoruz. Bu konuyla ilgili olarak yetkilileri acil harekete geçmeye ve oksijen konsantratörü kullanan hastaların elektrik faturalarının tedavi için harcanan kısımdan muaf tutulması için ivedilikle yasal düzenleme yapmaya davet ediyoruz. Bu tip hastaların tedavisinin aksamasının hayati sonuçları olacağını özellikle vurgulamak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

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