Uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı

Adana’da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen şahıs evden çıkmalarını istediği engelli kadını darp edip, bir kadını bıçakla, erkeği ise sopayla yaraladı.

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Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi’nde iddiaya göre eşi tarafından terk edilen ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Aslan Y., evlerinin avlusunda bulunan gecekonduda oturan ailenin evden çıkmasını istedi.

Aile de evden çıkamayacağını söyleyince Aslan Y. aileye saldırdı. Engelli Sabriye Yiğit'i darp eden zanlı, Rabia Y.'yi bıçakla, abisi Hasan Yiğit'i ise sopayla darp etti. Çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine zanlı evine kaçarak kapıyı kilitledi.

Vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler zanlıyı saklandığı evde gözaltına aldı. Yaralılar ise olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Darp edilen engelli Sabriye Yiğit, şahsın sürekli kendilerini darp ettiğini ve rahatsız ettiğini, artık bıktıklarını söyleyerek ağladı.

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