Uzaklaştırma cezası biten koca, tartıştığı eşini bıçaklayarak katletti

Samsun'da, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle aldığı 1 aylık uzaklaştırma kararı sona eren Baki Kaya (44), evine giderek tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Gülbahar Kaya'yı (42) bıçaklayarak öldürdü.

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Olay, saat 15.00 sıralarında Kavak ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi’nde meydana geldi. Corona virüsü testi pozitif çıkan boşanma aşamasındaki Gülbahar Kaya, evinde karantinaya alındı. İddiaya göre eşi Baki Kaya, uzaklaştırma cezasının bittiği günün ertesinde Gülbahar Kaya’nın evine gelerek tartışmaya başladı.

Baki Kaya, tartışmanın büyümesi üzerine eşini bıçakla yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gülbahar Kaya’nın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Baki Kaya ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaya’nın daha önce eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 1 aylık uzaklaştırma kararı verildiği, bu kararın ise dün sona erdiği öğrenildi. DHA

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