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Valilik önüne bırakılan bohça patlatıldı

Şanlıurfa Valiliği önünde bırakılan şüpheli kırmızı bohça, tedirginliğe neden oldu. Fünye ile patlatılan bohçadan kadın kıyafetleri çıktı. 

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Valilik önüne bırakılan bohça patlatıldı

Şanlıurfa Valilik binasının bahçe duvarının yanında öğle saatlerinde kırmızı bir bohça görenler, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, araç ve yaya trafiğini keserek önlem aldı. Çağırılan bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek bohçayı fünyeyle patlattı. Bohçadan kadın kıyafetleri çıktı.

Polis, bohçayı bırakan kişinin bulunmasına yönelik çalışma başlattı. (DHA)

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