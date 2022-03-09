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Vücutlarına sardıkları 8 kilo 400 gram eroinle yakalandılar

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, vücutlarına sardıkları 8 kilo 400 gram eroinle yolcu otobüsünde yakalanan 2 kişi, tutuklandı. 

Yayınlanma: 10:17 - 09 Mart 2022 Güncellenme:
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Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışmada, yol kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama gerçekleştirildi.

Şüphe üzerine 2 kişinin kimlik sorgusu ve üst araması yapıldı. Şüphelilerin vücutlarına sarılı 8 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA

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