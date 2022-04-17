Yağmur suyu dolu havuza düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Muğla’nın Fethiye ilçesinde yağmur suyu dolu havuzda boğulan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

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Kesikkapı Mahallesi'nde sokakta arkadaşlarıyla oynayan 3 yaşındaki Mehmet Yamaç İlhan, bir anda gözden kayboldu. Bölgedeki bir evin havuzundan ses gelmesi üzerine İlhan'ın havuza düştüğü anlaşıldı.

Vatandaşlar tarafından havuzdan çıkarılan çocuk, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından İlhan, İzmir'e sevk edildi. 3 yaşındaki Mehmet Yamaç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.