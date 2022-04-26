Yalova’da fuhuş operasyonu: ‘Patroniçe’ ve ‘manken’ tutuklandı

Yalova'da, kadınlara kiraladıkları evlerde fuhuş yaptırdıkları öne sürülen 'Patroniçe' lakaplı Emel B. (43) ile 'Manken' lakaplı eşi Doğan B. (45) tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuşa aracılık etmek suçundan çok sayıda kaydı olan ‘Patroniçe’ lakaplı Emel B. ve ‘Manken’ lakaplı eşi Doğan B.’nin, cep telefonuyla erkeklere kadınların fotoğraflarını gönderdiği, fuhuş için yapılan anlaşmanın ardından da kiralanan evlere yönlendirdiği belirlendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda Emel B. ve Doğan B. ile kendilerine yardımcı olduğu öne sürülen H.N. (30) gözaltına alındı. 5’i yabancı uyruklu, 6 kadın da emniyete götürüldü. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, kadınlarla ilişkiye girenlerin tutulduğu not defteri ile 5 cep telefonu ele geçirildi.

Fuhuş yapan, 18 yaşından küçüklerin de olduğu 66 erkeğin ifadesi alınırken, yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından fuhuşa aracılık etmek suçundan adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2’si tutuklanırken, H.N. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)