Yedi emin deposunu gece soydular, gündüz polise yakalandılar

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde gece girdikleri yedi emin deposundan motosiklet çalan şahıslar polisin başarılı takibi sonrası olayın gündüzünde yakalandı.

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Bolvadin ilçe merkezinde yedi emin deposu sahibi B.G., sabah saatlerinde iş yerine geldiğinde deponun kapısının açık olduğunu fark etti. Depoya girip araçları ve motosikletleri kontrol eden B.G., motosikletlerinden birinin yerinde olmadığını fark etti.

Bunun üzerine B.G., Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler iş yeri ile birlikte bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldıklarında olayı gerçekleştiren şahısların kimliklerini tespit etti. Ardından çalınan motosikletin M.V., isimli şahsın evinde olduğunu belirleyen ekipler, ardından operasyon yaptı.

Operasyonda Ö.F.K, R.Ö., A.Ç. ve M.V., isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından çalınan motosiklet sahibine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)



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