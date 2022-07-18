Yeni doğum yapan eşini öldüren koca: Katil kaynanam, ben değilim

Denizli’de yeni doğan bebeğinin 18 yaşındaki annesi İrem Evren'i 5 el ateş ederek öldüren koca, 40 gün sonra jandarmanın yoğun çalışması sonucu ikna edilerek teslim oldu. Komandolar eşliğinde çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen kocanın, “Katil kaynanam, ben değilim. Neden öldürdüğümü kaynanama sorun” sözleri merak uyandırdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Merkezefendi ilçesine bağlı Aşağışamlı Mahallesi Kurtuluş Sokak’ta geçtiğimiz 7 Haziran günü meydana gelen olayda; evli ve 1 çocuk annesi 18 yaşındaki İrem Evren ile eşi Ferhat Evren (27) arasında çıkan kavgada, genç kadın eşi tarafından 5 el ateş edilerek öldürüldü.

Geçtiğimiz Ekim ayında aile içi şiddet nedeniyle mahkemeye başvuran İrem Evren'in alınan tedbir kararının ardından 3 gün sonra Cumhuriyet Savcılığına yeni bir dilekçe vererek şikayetinden vazgeçtiği ortaya çıktı. İrem Evren'in bu talebi üzerine tedbir kararının kaldırıldığı öğrenildi.

JANDARMA TESLİM OLMAYA İKNA ETTİ

Olayın ardından jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ferhat Evren 40 gün sonra jandarma ekiplerinin yoğun çalışması sonucu ikna edildi ve teslim oldu.

Karakola götürülen Evren işlemleri ardından komandolar eşliğinde çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Sevk edileceği esnada Evren'e “Neden yaptınız, neden öldürdünüz, niçin kaçtınız?” soruları yöneltilirken, Evren’in bu sorulara yanıtı ise “Katil kaynanam ben değilim. Ben pişmanım her şeyi Allah'a havale ediyorum. Kaynanama sorun” oldu.

“SİLAHI KAYNANASI KIZINA VERMİŞ”

Kaynanasının azmettirdiğini iddia eden katilin babası Fasih Evren, “Babasıyım, o kadın benim 3 çocuğumu öldürdü. Torunum 20 günlük şu an devlette. Oğlumu da gelinimi de öldürdü. Ben önce Allah'ın adaletini sonra yargıya güveniyorum. Oğlum haksızsa ölsün çıkmasın. Silahı kaynanası kızına vermiş. Zaten çocuğumla konuştum diyor ki ‘Hanım ilk önce silahı bana çekti. Elinde silahı görünce kendimi kaybettim’ dedi. Benim ciğerimi yaktı 3 çocuğumu öldürdü” dedi.