Yük gemisi, demirli olan gemiye çarptı

Hatay'da İskenderun Körfezinde yük gemisi, demirli bulunan başka bir gemiye çarptı. Kazada herhangi olumsuz bir durumun olmadığı belirtildi.

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Körfezde demir tarayan (Akıntı nedeniyle demiri sürümek) MV Maher isimli yük gemisi, aynı yerde demirli bulunan MV Burak Deval adlı yük gemisine çarptı. Kazada can kaybı veya çevre kirliliği olmadığı bildirildi. Maher gemisi demirini bırakarak römorkörle emniyete alındı. Liman Başkanlığı tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA

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