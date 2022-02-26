Yunanistan’ın geri ittiği 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarındaki iki ayrı noktada can salı ve lastik botla Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 15 dakika arayla 2 ayrı noktada can salı ve lastik bot içinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 38 düzensiz göçmenler kurtarıldı.

24 Şubat saat 10.35'te, Datça açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yine aynı gün saat 10.50'de, başka bir mevkide Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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