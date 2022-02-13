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Zehir tacirlerinin yangın tüpü oyunu tutmadı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yangın söndürme tüpünün içine gizlenmiş 4 kilo 446 gram eroin ele geçirdi.

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Zehir tacirlerinin yangın tüpü oyunu tutmadı

Zehir tacirleri polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Edirne’nin Keşan ilçesinde taksinin yangın söndürme tüpüne uyuşturucu gizleyen şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphe üzerine durdurulan araçta yangın söndürme tüpünün içine gizlenmiş 4 kilo 446 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü İ.T. emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (İHA)

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