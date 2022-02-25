NADİR HASTALIKLARLA YAŞAYAN BİREYLERİN KALİTELİ BİR YAŞAM SÜRMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Geleceğe yön veren tedavilerle insan hayatını iyileştirmeyi amaçlayan Novo Nordisk Türkiye Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Dr. Burak Cem, nadir hastalıklara verilen stratejik önem doğrultusunda “Biyofarma İş Birimi”nin adının “Nadir Hastalıklar İş Birimi” olarak değiştirildiğini açıkladı.

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Dünyada 33 yıldır hemofilili bireylerin kaliteli bir hayat yaşayabilmeleri için Ar-Ge faaliyetlerini aralıksız sürdüren Novo Nordisk, 21 yıldır da Türkiye'de nadir hastalıklarla mücadele etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Nadir hastalıklar dünya genelinde yaklaşık 350 milyon kişiyi etkiliyor. Türkiye'de her 16 kişiden 1'inde nadir hastalık görülürken, toplamda 5 milyonun üzerinde nadir hasta bulunduğu tahmin ediliyor

Geleceğe yön veren tedavilerle insan hayatını iyileştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Novo Nordisk Türkiye Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Dr. Burak Cem, nadir hastalıklara verilen stratejik önem doğrultusunda “Biyofarma İş Birimi”nin adının “Nadir Hastalıklar İş Birimi” olarak değiştirildiğini açıkladı.

Tedavi alanlarında hastalık farkındalığını ve tedavi desteğini artırmak için çalıştıklarını belirten Dr. Burak Cem, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Herkesin sağlıklı bir yaşam sürme hakkı var. Bunun için de insanların hastalıklarına zamanında tanı konulması ve ne kadar nadir olursa olsun ihtiyaçlarına uygun tedaviye erişebilmeleri gerekiyor. Novo Nordisk'in küresel ölçekte aldığı kararla iş biriminde yaptığı isim değişikliği ve genişleme, şirketin nadir hastalık alanında tanı konmasından itibaren tüm süreçte entegre tedavi çözümleri sunma ve günün birinde tamamen ortadan kaldırmaya yönelik inancının göstergesidir.”





NADİR HASTALIKLAR YAŞAM BOYU SÜRÜYOR

Novo Nordisk Nadir Hastalıklar İş Birimi Kıdemli Direktörü Pınar Dumlu, “Hemofili ve büyüme bozuklukları başta olmak üzere ömür boyu süren nadir hastalıklar alanında hastalık farkındalığını ve tedavi desteğini artırmaya yardımcı olmak istiyoruz. Nadir hastalıklar alanında kritik önemi olan ilaçlar için gerekli ihtiyaçları karşılamayı hedefliyoruz” dedi. Pınar Dumlu, “Biyofarma İş Birimi”nin adının “Nadir Hastalıklar İş Birimi” olarak değiştirilmesine ilişkin de şunları söyledi:

“Bu yeni düzenlemeyle Novo Nordisk'in, hemofili ve büyüme bozuklukları alanlarındaki odağı hemoglobülinopatiler, hemolitik anemiler, kemik/kalsiyum dengesizlikleri, akondroplazi ve primer hiperoksalüri gibi nadir ve ultra nadir görülen kan, endokrin ve renal hastalıklar üzerine genişliyor. Novo Nordisk‘in “Nadir Hastalıklar İş Birimi” nadir ve çok-nadir görülen kanama bozuklukları, endokrin ve renal bozukluk alanlarında karşılanmayan ihtiyaçların karşılanabilmesi için hem bilimsel gelişmeler üzerinde, hem de hastaların yaşam kalitelerinin artmasına fayda sağlayacak diagnostik, cihaz kullanımı ve data dijitalizasyonu arası bağların kurulmasında yeni çözümler için çalışacak.

Pınar Dumlu, nadir hastalıklar arasında başı çeken hemofili konusunda Novo Nordisk'in çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Novo Nordisk olarak, nadir görülen kanama bozuklukları için tedavi çözümleri üretmeye olan adanmışlığımızı, rekombinant faktörler ve faktör dışı tedavi seçeneklerimizin yanı sıra, yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarıyla da aktif olarak sürdürüyoruz. İnhibitörlü hemofiliyle birlikte, FVIII, FIX, FXIII eksikliği gibi farklı kanama bozuklukları için geliştirdiğimiz yenilikçi ürünleri bünyemize katarak geniş ve güçlü portföyü Türk hekim ve hemofilili bireylerin hizmetine sunmak için çalışıyor, uzun etkili faktör preparatları ile bu bireylerin yükünü azaltmayı hedefliyoruz.”