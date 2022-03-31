Google girişimi Waymo tamamen sürücüsüz yolculuklara başladı

Google'ın kendi kendine sürüş girişimi Waymo, çarşamba günü yaptığı açıklamada, San Francisco'da tamamen sürücüsüz yolculuklar yapmaya başladığını duyurdu. Şirket, hizmetin şu anda sadece çalışanları için olduğunu, ancak hizmeti yakında halka açmayı umduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Waymo uzun yıllardır otonom sürüş konusunda çalışmalar yapıyor. Uzun bir süredir sürücü koltuğunda uzmanla ilerleyen şirket, web sitesinde, “Bu sabah San Francisco’da, direksiyon başında insan sürücüsü olmayan tamamen otonom, tamamen elektrikli bir Jaguar I-PACE, bir Waymo mühendisini sabah kahvesini alıp işe gitmek için aldı” dedi.

Şirket ilk olarak 2017 yılında Phoenix, Arizona’daki East Valley’de otonom sürüşler sunmaya başladı. Şirket, San Francisco’ya ek olarak, şimdi tam otomatik hizmetlerini Phoenix şehir merkezine genişletecek.

Waymo Co-CEO’su Tekedra Mawakana duyuruda, “Yolculuğa özel teknolojimizi resmi olarak San Francisco’ya getirdiğimiz için yolculuğumuzun bu sonraki aşaması için özellikle heyecanlıyız” dedi.

San Francisco, bir dizi otomatikleştirilmiş araç denemesinin yeri oldu ve Kaliforniya yetkilileri 2021’de rekor sayıda izin verdi. Sonuç olarak, otonom araçların karıştığı çarpışmalar da o yıl keskin bir şekilde arttı.

İlginizi Çekebilir Tesla çalışanı, YouTube'da Model 3'ün videolarını paylaşınca işinden oldu