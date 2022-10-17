Karsan, Bursa’daki fabrikasında çift vardiyaya geçiyor
Karsan'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikanın tüm hatlarında çift vardiya uygulanacak
Hafif ve ağır ticari araç üretimi yapan Karsan, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi fabrikasında bugünden itibaren çift vardiya sistemine geçildiğini duyurdu.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, “HOSAB (Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi) fabrikamızda LFF (Renault Megane) üretimi yapan tüm hatlarda, bugünden itibaren tek vardiyadan ikili vardiya çalışma düzenine geçilmiştir” ifadeleri yer aldı.