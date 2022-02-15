Antalya’da vakaların durağan seyretmesi merak konusu oldu

Türk Tabipler Birliği (TTB) Pandemi Çalışma Grubu Üyesi yazılımcı Güçlü Yaman, Antalya'ya komşu 5 il dahil, tüm Türkiye'de Covid-19 vakaları artıp azalırken Antalya’da 2021 yazından bu yana durağan seyretmesinin nedenini "Antalya'nın sırrı ne" sorusuyla gündeme getirdi.

Latif SANSÜR

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TTB Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Güçlü Yaman, geçen yıl yaz aylarından bu yana tüm Türkiye'de vaka sayılarının azalıp artış gösterdiğini, Antalya'da ise farklı bir tablo yansıdığını belirtti.

Yaman, “Sınırlı test kapasitesi ve illerdeki test sayılarının bilinmemesi gibi nedenlerle bu sayıların güvenilirliği tüm iller için tartışılır olsa da virüsün özellikle Antalya’ya karşı mesafeli yaklaşımı dikkat çekici. Resmi vaka sayıları, Antalya’ya komşu olan 5 ilde artıp azalırken, Antalya’da 2021 yazından bu yana büyük oranda durağan seyrediyor. Antalya’nın sırrı ne olabilir?” sorusunu gündeme getirdi.

FAZLADAN ÖLÜMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Yaman, 12 Şubat itibarıyla 24 kentteki ölümlerin salgın öncesi 3 yılın ortalamasının yüzde 47 üzerine çıktığını da paylaşarak fazladan ölümlere dikkat çekti. İstanbul, İzmir, Trabzon, Hatay, Erzurum, Kayseri, Bursa, Sakarya, Diyarbakır, Konya, Denizli, Sivas, Kocaeli, Gaziantep, Uşak, , Kahramanmaraş, Karabük, Malatya, Van, Elazığ, Tekirdağ, Osmaniye, Çorum ve Bandırma belediyelerinin kayıtlarına göre son 7 günün ortalaması dikkate alınarak hesaplandığının altını çizdi.