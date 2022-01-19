‘Aşı sonrası yan etkilerin nedeni aşının kendisi olmayabilir’

ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, Covid-19 aşılarının yol açtığı yan etkiler her zaman aşının kendisinden kaynaklanmıyor.

Sozcu.com.tr

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ABD'deki Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 45 bini aşkın kişinin katılımıyla düzenlediği araştırma, Covid aşılarının yan etkilerinin önemli bölümünün, aşının kendisinden ziyade aşıyla ilgili olumsuz beklentilerden kaynaklandığını ortaya koydu.

Elde edilen sonuçlara göre birçok kişi aşının yan etkileri konusunda o kadar endişeli ki aşı olduktan sonra belirgin bir yan etki yaşamasa da öyle olduğunu düşünüyor.

Araştırmada katılımcıların yarısına Covid aşısı yapılırken, diğer yarısına da plasebo etkisi yaratacak bir sıvı enjekte edildi.

Covid aşısı yapılmayan grubunun da baş ağrısı, yorgunluk ve eklem ağrısı gibi aşıyla bağlantılı yan etkileri hissettiklerini söylediği bildirildi.

JAMA Network Open adlı bilimsel yayında yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, plasebo etkisi yaratan sıvı enjekte edilenlerin yüzde 35'i yan etki yaşadıklarını bildirdi.

Araştırmacılar, nasebo etkisi olarak adlandırılan bu durumun aşıyla ilgili anksiyete ve kötü beklentilerle bağlantılı olduğunu belirtti.

Araştırma ekibinden Harvard Tıp Fakültesi’nde Profesör Ted Kaptchuk, “Elde edilen bulgular, insanların günlük olarak hissettikleri genel şeyleri aşıya bağladığını gösteriyor” dedi.

Raporda, kitlesel aşılama programlarında bu durumun da göz önünde bulundurulması tavsiye edildi.

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