Aydın’da milyonluk MR cihazı sandalye kurbanı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde geçtiğimiz yıl 10 milyon liraya alınan MR (Manyetik Rezonans) cihazı ihmal kurbanı oldu. Odada unutulan metal sandalyeyi kuvvetle çeken MR cihazı kullanılamaz hale geldi.

Latif SANSÜR

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan MR cihazı odada unutulan metal sandalyenin kurbanı oldu.

Çok güçlü elektro mıknatısları bulunan ve yüksek manyetik alan içeren görüntüleme cihazı odada unutulan metal sandalyeyi büyük bir kuvvetle çekti.

Ataş, kalem, yüzük, makas gibi en küçük metal eşyanın dahi bulunmaması gereken odadaki metal sandalyeyi 900 kilogram kuvvetle çeken MR cihazı büyük zarar görerek kullanılamaz hale geldi.

Uzmanlar olay anında cihazda bir hastanın olmamasını büyük bir şans olarak değerlendirerek, “Cihazda bir insanın olması durumunda 900 kg kuvvetle içe giren sandalye faciaya neden olurdu” dedi.

HASTANEDE MR HİZMETİ DURDU

Geçtiğimiz yıl 10 milyon liraya alındığı öğrenilen cihaz arızalandığı için ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde MR çekim hizmeti durdu.

Cihazın tamir edilip edilemeyeceği ile ilgili kararı MR cihazının teknik servisinden gelecek olan mühendisler verecek.

Öte yandan hastanede bulunan ikinci bir MR cihazının da uzun süredir arızalı olduğu ve kullanılamadığı öğrenildi.