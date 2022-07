Bağışıklığınızı güçlendirmek için harekete geçin

Prof. Dr. Osman Erk, ‘Covid-19 vakalarının arttığı bugünlerde maske-mesafe ve hijyene dikkat edin. Bağışıklığınızı güçlü tutmak için de vitamin ve mineral yönünden zengin beslenin iyi uyuyun ve egzersiz yapın’ tavsiyelerinde bulundu…

Nazan DOĞANER HALICI

Pandemi devam ediyor. Üstelik Omicron'un BA.4 ve BA.5 alt varyantları daha hızlı hatta açık havada bile bulaşıyor ve akciğerleri hedef alıyor… ‘Dolayısıyla bugünlerde korunma tedbirlerine dikkat etmek kadar bağışıklığı güçlendirmek de hayati önem taşıyor' diyen İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, vücut direncini artırma yollarını şöyle açıkladı…

Bu besinleri tüketin

Dengeli beslenmeye, her besin grubundan tüketmeye özen gösterin. Özellikle C vitamini enfeksiyonlarla savaşan güçlü bir antioksidandır. Limon, kırmızı, yeşil biber, domates, maydanoz, roka, taze kuşburnu C vitamininden zengin besinlerdir. C vitaminin yanı sıra B grubu vitaminler (tam tahıllar, kırmızı et, baklagil, yumurta, süt, muz), E vitamini (zeytinyağı, badem, fıstık, fındık, ayçekirdeği, marul, balık, tavuk), A vitamini (süt, peynir, yumurta, karaciğer, kavun), D vitamini (En iyi kaynağı güneştir. Günde 15-20 dakika güneşlenerek D vitamini depolayabilirsiniz) Bu vitamin yumurta sarısı, kırmızı et, somon, sardalya gibi besinlerde de az miktarda bulunur. Ayrca demir (kırmızı et, baklagil, koyu yeşil yapraklı sebzeler, pekmez), kalsiyum (süt ürünleri, kuru incir, tahin-pekmez), selenyum (kırmızı et, hindi, balık, süzme peynir, yumurta), çinko (kırmızı et, tavuk, deniz ürünleri, yer fıstığı, badem, Antep fıstığı) gibi mineraller de bağışıklık sistemini güçlendirmede önemli rol oynar. Bu vitamin ve mineralleri besinlerden karşılayamadığınızı düşünüyorsanız doktor önerisiyle takviye olarak da alabilirsiniz.

Diyabetiniz varsa…

Diyabetik hastalar sıklıkla obezite sorunu olan hastalardır ve vücutlarında özellikle karın bölgelerinde yağ dokuları artar. Yağ dokusu, vücutta sürekli oksidatif strese yol açan sitokinlerin salınımına neden olan aktif bir dokudur. Bu nedenle diyabetik hastalarda serbest radikal oluşumu artar ve antioksidan gereksinimi üst düzeydedir. Diyabetik hastalar sürekli antidiyabetik ilaç ve insülin kullanır. Bu ilaçlar normal metabolizmayı bozar. Bazı vitamin ve minerallerin emilimini aksatır. Diyabetik hastalar ayrıca idrarla bol miktarda vitamin ve mineral kaybeden hastalardır. Diyabetik hastalarda kan şekeri yüksek olduğu için hücre içinde C vitamini özellikle eksiktir. C vitamini ve glikoz birbirine çok benzeyen moleküllerdir ve hücre içine girmek için aynı reseptörleri yani aynı kapıyı kullanır. Kan şekeri yüksek olduğunda hücre içi C vitamini düzeyi çok düşüktür. Bu nedenle hücrelerde serbest radikal miktarı ve hasarı artmıştır.

Bunları yapın

Kompleks bir yapıda olan bağışıklık sistemini güçlendirmenin tek bir yolu ve çözümü yoktur. Sağlıklı tüm besinlerden dengeli bir şekilde tüketmek, dengeli bir beslenme programı oluşturmak elbette çok önemli. Aynı zamanda sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmak, alkol-sigaradan uzak durmak da bağışıklık sistemini güçlü tutmak için önemli etkenlerdir. İşte dikkat etmeniz gereken diğer noktalar. El hijyeninize dikkat edin. Düzenli uyuyun. Hareketsiz kalmayın, mutlaka egzersiz yapın. Bol su için. Stresten uzak durmaya çalışın (stres yönetimini öğrenin. Örneğin stresli anlarınızda derin derin nefes alıp, bir süre sonra yavaşça verin. Bu sizi rahatlatacaktır) ve ideal kiloda kalın.

Genetik faktörler de önemli



Herkesin kan grubu, parmak izi gibi doku tipi, metabolizma hızı, enterotip adı verilen mikro florası da farklıdır. Bu durum herkesin farklı kişisel bir biyokimyasının olduğunu gösterir. Yapılan çalışmalarda tek yumurta ikizlerinde bile vitamin ve mineral gereksiniminin farklı olduğu anlaşılmıştır. Kişinin içinde bulunduğu durum, hastalıklar, kullandığı ilaçlar, stres, fizyolojik farklılıklar ve infeksiyon durumuna göre vitamin ve mineral ihtiyacı değişir. Bu nedenle vitamin ve mineral alımında kişisel ve genetik farklılıklar göz önünde bulundurulmalıdır.