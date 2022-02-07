Bakan Koca güncel corona verilerini açıkladı! İşte vaka ve vefatta son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 7 Şubat 2022 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 236 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük Covid-19 Tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 7 Şubat verilerine göre, 432 bin 131 test yapıldı.

Son 24 saatte, 96 bin 514 yeni vaka tespit edildi. Bugün 83 bin 274 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 236 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Günlük Covid-19 Tablosunda yeni vaka sayısına dâhil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de, bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun. Aşınızı yaptırın” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 6 Şubat verilerine göre, dün 412 bin 352 test yapılmıştı. Dün, 87 bin 934 vaka tespit edilirken, 201 kişi hayatını kaybetmiş ve 76 bin 552 kişi sağlığına kavuşmuştu.

İlginizi Çekebilir İstanbul'da corona toplantısı! Bakan Koca tek tek açıklayarak uyardı

İlginizi Çekebilir Mehmet Ceyhan'dan Bakan Koca'ya sert tepki