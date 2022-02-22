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Bakan Koca: Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır" dedi.

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Bakan Koca: Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir nörologun saldırıya uğradığını duyurdu.

Bakan Koca, paylaşımında “Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir” dedi.

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