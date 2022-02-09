Bilimsel araştırma: İnsanlara Covid-19’u hamsterlar taşıyabiliyor

Hong Kong'ta yapılan bir araştırma bölgede bir süre önce ortaya çıkan lokal bazlı Covid-19 salgınının hamsterlardan başladığına dair sonuçlar elde etti.

Sozcu.com.tr

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Hong Kong’ta yapılan bir araştırma, hamsterlardan insanlara Covid-19 bulaşabileceğine dair bulgular ortay açıkardı…

Hong Kong’ta kısa bir süre önce yaşanan lokal bazlı bir salgını mercek altına alan uzmanlar, en az 50 kişinin hastalandığı ve yaklaşık 2200 hamsterın da öldürüldüğü olayı inceledi. O dönem bölgede yaşanan Delta varyantı salgını ile ilgili hazırlanan raporda, salgının Hong Kong’taki bir petshop’tan çıktığı kayıtlara geçti.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan bilim insanları evlerdeki hamsterların sahiplerine tehlike unsuru oluşturmadığını açıklarken, hayvan ticareti yapılmasının virüsün yayılmasına sebebiyet vermiş olabileceğinin altı çizildi.

2019 yılının sonunda ortaya çıkan Covid-19’un hayvanlardan bulaşabilme ihtimali sık sık gündeme gelirken şu ana kadar sadece vizonların hastalığı yayabildiği kanıtlandı.

Bilim insanları 15 Ocak’ta Little Boss isimli petshopta çalışan 23 yaşındaki bir kişide corona virüsü tespit edilmesinin ardından araştırmayı bu bölgede yoğunlaştırmıştı.

Araştırmanın henüz hakemli bir dergide yayınlanmadığı da kayıtlara geçti.

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