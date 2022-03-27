CHP’li Özel: Sağlık çalışanları yine unutuldu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sağlık çalışanları ve hekimlerin 4 aydır verilen sözlerin tutulmasını beklediklerini belirterek, “Vergi cezalarına indirime, hazine arazilerinin satışına, ormanlık arazilerdeki yerleşimlerin affedilmesine vakit bulan iktidar partisi, sağlık çalışanları için maalesef adım atmamayı tercih etmektedir” dedi.

Başak KAYA

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, seçim kanunlarında değişiklik öngören kanun teklifinin geçtiğimiz hafta Anayasa Komisyonu'nda görüşüldüğünü hatırlatarak,

“Bu teklifte çok sakıncalı hükümler yer alıyor. İl ve ilçe seçim kurullarının yeniden oluşturulması, partili cumhurbaşkanının seçim yasaklarından muaf olması gibi hükümleri kabul etmemiz mümkün değildir.

Ayrıca, komisyon çalışmalarında seçim güvenliği noktasında kamuoyunda oluşan tereddütleri giderecek parmak boyası uygulamasına geri dönülmesi dahil tüm önerilerimizin geri çevrildiğini bir kez daha kamuoyuna hatırlatmamız gerekiyor. Seçim yasaları, iktidarıyla muhalefetiyle tüm siyasi partilerin ortak ele alması gereken yasalardır.

Cumhur İttifakı ortaklarının üzerinde iki yıl çalışıp, sonra bir hafta içerisinde yarısını yeniden değiştirdikleri bir kanun teklifini tartışılmadan alelacele yasalaştırmak istemesini seçim mevzuatımız açısından tehlikeli buluyoruz” ifadesini kullandı.

Özel, şunları kaydetti:

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İYİLEŞTİRME BEKLİYOR

“Sağlık çalışanları ve hekimler, Aralık ayından bu yana 4 aydır kendilerine verilen sözlerin tutulmasını bekliyor. Bir gün Genel Kurul'da apar topar eklenen maddeler, daha sonra kanun metninden çıkarılmış, en kısa sürede daha bütüncül bir düzenlemenin yapılacağı vaadi verilmişti.

Aradan geçen 4 ayda sağlık çalışanları TBMM'ye sunulan her torba teklifi, içinde kendilerini ilgilendiren bir hüküm olduğu umuduyla inceliyor. Son olarak cuma günü sunulan 39 maddelik kanun teklifinin içinde de sağlık çalışanlarına yönelik beklentileri karşılayacak bir madde bulunmamaktadır.

Vergi cezalarına indirime, hazine arazilerinin satışına, ormanlık arazilerdeki yerleşimlerin affedilmesine vakit bulan iktidar partisi, sağlık çalışanları için maalesef adım atmamayı tercih etmektedir. Bu konuda iktidar partisine çağrımızı yineliyoruz. Sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemenin bir an önce Meclis'e getirilmesini bekliyoruz.

O DÜZENLEME İKTİDAR SAHİPLERİNE UYGULANMALI

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, spor kulübü ve spor anonim şirketi başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerinin, mevzuat, tüzük ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kasıt veya ihmalle ihlal ettikleri takdirde kulüp, şirket, pay sahipleri ve alacaklılara karşı verdikleri zararlardan müteselsilen sorumlu olmalarını öngörmektedir. Bu düzenlemeyi spor kulüpleri için getiren iktidar partisinin, başta cumhurbaşkanı ve bakanlar kamu yöneticileri için de benzer düzenlemeyi getirmesini öneriyoruz.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıllık iktidarında, çocuklarımıza ve torunlarımıza borç bıraktığı, Hazineye yük getirdiği onlarca yanlış adım bulunmaktadır. Spor kulüpleri için dönemin yöneticilerini sorumlu kılan bu anlayışın, iktidarı ilk sandıkta devrettikten sonra, kendi döneminin zararlarını da karşılamasını onlardan istememiz yanlış olmayacaktır.

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