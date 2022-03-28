Çin’in finans merkezinde iki aşamalı tecrit uygulaması

Çin ekonomisi için büyük önem taşıyan Şanghay'da artan Covid-19 vakalarına karşı iki aşamalı tecrit planı uygulamaya kondu.

Sozcu.com.tr

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Çin’in 26 milyon nüfusa sahip finans merkezi Şanghay, bugün iki aşamalı bir tecrit uygulaması başlattı. Tecrit uygulaması kapsamında köprü ve tüneller kapatılırken, otoyoldaki trafiğe de kısıtlama getirildi. Şanghay şehir yönetimi tarafından dün açıklanan tecrit, kenti Huangpu Nehri’nden ikiye ayıracak ve dokuz gün sürecek.

Tecrit süresince “aşamalı” corona virüsü testleri uygulanacak. Şanghay’ın uzmanlardan oluşan corona virüsü ekibinden Wu Fan, düzenlenen basın toplantısında, yapılan toplu testler sonucu kentteki enfeksiyonlarda büyük çaplı bir artış tespit edildiğini açıkladı. Yetkili, “Kentimizde gerçekleşen büyük çaplı vaka artışlarını kontrol altına almak oldukça önemli çünkü enfekte olan kişiler kontrol altına alındığı zaman virüsün yayılmasını engellemiş

oluruz” dedi. Yönetim tarafından yapılan açıklamada Şanghay’da dün 3.450 semptom göstermeyen ve 50 semptom gösteren vaka ile rekor seviyeye ulaşıldığı ve bu sayının, ülke genelindeki vakaların yaklaşık yüzde 70’ini oluşturduğu belirtildi.

EKONOMİDE AKSAMALAR

Çin ekonomisi için büyük önem taşıyan Şanghay, Devlet Başkanı Şi Cinping’in çağrısı üzerine corona virüsü önlemlerinin işletmeler ve vatandaşlar üzerindeki etkilerini hafifletmek için çabalıyor.

Çin hisse piyasaları, vakalardaki artışların ve tecrit uygulamasının ekonomik faaliyetleri yavaşlatacağı yönünde kaygılar nedeniyle geriledi.

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