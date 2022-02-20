Corona bu ailenin kâbusu oldu! 9’uncu vefat haberi geldi

Rize'nin Güneysu ilçesinde corona virüsü nedeniyle 6 ayda 8 yakınını kaybeden Genç ailesinin bir üyesi daha aynı hastalıktan yaşamını kaybetti.

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İstanbul’da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü.

Burada baba ve oğlunun yapılan corona virüsü testleri pozitif çıktı. Tedaviye alındıktan sonra 6 Kasım 2020de önce Burak, 1 hafta sonra da babası Muhammet Genç hayatını kaybetti.

CORONA ADETA KÂBUS OLDU

Aileden Bünyamin Genç (41) 1 Aralıkta, İbrahim Genç (53) 4 Aralıkta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık’ta öldü. Ali Genç’in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralıkta, Aysel Peçe de (46) 21 Şubat 2021de hayatını kaybetti. Ahmet Genç (43) de 13 Nisan’da aynı hastalıktan yaşamını yitirdi.

Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç’in kardeş oldukları belirtildi. Diğerlerinin ise, Muhammet Genç’in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç’in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu bildirildi.

AİLENİN 25 ÜYESİ AŞILANDI

6 ayda 8 ferdini yitiren, yaşadıkları korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan ailenin aşı önceliği çağrısı üzerine geçen yıl haziran ayında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ailenin 25 üyesini aşıladı. Aşılarla beraber Genç ailesinde yaklaşık 10 aydır kimse corona virüsü yakalanmamıştı.

HASTALIK AĞIR SEYREDİYORDU

Ancak son günlerde Genç ailesinin corona virüsü kâbusu yeniden ortaya çıktı. Ailenin bir üyesi daha aynı hastalık nedeniyle yaşam mücadelesi verdi. Babası, ağabeyi, 2 halası ve 4 kuzenini kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya, 3 aşı olmasına rağmen ağır seyreden hastalık nedeniyle tedavi altında tutulduğu Rize Devlet Hastanesi’nde entübe edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya (36), akşam saatlerinde tedavi gördüğü Rize Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Şenay Genç Yalçınkaya ile Genç ailesinden corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 9’a yükseldi. DHA

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