Coronada son durum açıklandı! İşte bugünkü vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 14 Mayıs 2022 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 14 Mayıs’a ait verilere göre, 127 bin 538 test yapıldı.

Güncel verilere göre, bin 407 yeni vaka tespit edilirken 5 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde bin 645 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 13 Mayıs verilerine göre, dün 134 bin 27 test yapılmıştı. Dün, bin 534 vaka tespit edilirken, 7 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 673 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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