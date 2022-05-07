Coronada son durum ne? Sağlık Bakanlığı duyurdu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 7 Mayıs 2022 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 11 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 7 Mayıs’a ait verilere göre, 102 bin 242 test yapıldı.

Güncel verilere göre, bin 661 yeni vaka tespit edilirken 11 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde bin 843 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 6 Mayıs verilerine göre, dün 135 bin 316 test yapılmıştı. Dün, bin 743 vaka tespit edilirken, 7 kişi hayatını kaybetmiş ve 2 bin 239 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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