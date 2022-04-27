Erkek doğum kontrol ilacında kritik dönemeç: İki ay içinde başlayabilir

Erkeklerin kullanabileceği doğum kontrol hapı ile ilgili dikkat çekici bir açıklama ABD'den geldi. İlacın hayvanlar üzerindeki testlerinde yüzde 99'a varan başarı elde edildiği belirtilirken, denemelerde ikinci faza geçilebileceği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Bilim insanları erkeklerin kullanabileceği doğum kontrol hapı ile ilgili çalışmaları yoğunlaştırırken ABD’den dikkat çekici bir açıklama geldi.

ABD’nin önde gelen kurumlarından Minnesota Üniversitesi’nde görevli bilim insanları, erkeklerin kullanabileceği doğum kontrol yönteminin hayvanlar üzerinde olumlu sonuçlar verdiğini açıkladı. Bilim insanları hormonal bir hap olmayan ve YCT529 olarak bilinen ilacın test farelerinde gebeliği yüzde 99 oranında engellediğini açıkladı.

Bu oranın kadınların kullandığı doğum kontrol haplarıyla aynı seviyede olduğunu belirten uzmanlar, “İnsanlar üzerinde bu hapı denemeye iki ay içinde başlayabiliriz. Klinik testler Temmuz ayında başlayabilir” açıklamasını yaptı.

Bilim insanları, ilacın denendiği laboratuvar farelerinin üreme yeteneğini birkaç hafta sonra tekrar kazandığını açıkladı. Bilim insanları, “İlaç vermeyi durdurduktan dört ile 6 hafta sonra fare tekrar üremeyi başardı” ifadesini kullandı. Uzmanlar, test sonuçlarında herhangi bir yan etki görülmediğini belirtirken, kilo alma gibi bir sorunun tespit edilmediğini aktardı.

Araştırmayı yürüten Dr. Gunda Georg, “Bu araştırmalar istediğimiz etkiyi gösterdi ve aynı zamanda deneklerin sağlıklı kaldığını da kanıtladı. Elbette bu sonuçları analiz ederken dikkatli olmak gerek zira bunlar fare ve insanlar değil ve farklı sonuçlar çıkabilir ama ben bu ilacın etkisinin çok ama çok umut vadettiğini söyleyebilirim” dedi.