Ev işleri yapmak, kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltıyor

ABD'de yapılan yeni bir araştırma, düzenli olarak ev işi yapan kadınların kalp hastalıklarına yakalanma riskinin daha düşük olduğunu ortaya koydu.

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ABD’de yer alan California Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırma, düzenli olarak bulaşık yıkayan, evi temizleyen ve yemek pişiren kadınların, iş yapamayanlara oranla kalp hastalıklarına yakalanma riskinin daha düşük olduğunu belirledi.

Bilim insanları, 5 bin 500 kadını bir hafta boyunca cihazlarla gözlemledi.

Sonuçlar, en az dört saat ev işi yapan kadınların kalp krizi veya felçten ölüm riskinin neredeyse üçte iki oranında azaldığı belirlendi. Uzmanlar, yemek pişirme, temizlik ve bahçe işlerini ‘ev işleri’ olarak adlandırdı.

YAŞAM SÜRESİNİ UZATIYOR

Bugüne kadar yapılan çalışmalar, düzenli yürüyüş ve egzersizlerin kalp sağlığı konusunda önemini ortaya koymuştu.

Ancak Amerikan Kalp Derneği Dergisi’nde de yayınlanan yeni araştırma, daha az zorlu faaliyetlerin kadınların daha sağlıklı kalmasına ve potansiyel olarak daha uzun yaşamasına yardımcı olabileceğini ortaya koydu.

Özellikle İngiltere’de kalp hastalıkları nedeniyle her gün ortalama 66 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken bu oran yılda 24 bin kişiye kadar çıkabiliyor… ABD’de de kadın ölümlerinin beşte birinin kalp hastalıkları kaynaklı olduğu biliniyor.

YÜZDE 62 DAHA AZ OLASILIK

Son araştırmalarda, verileri analiz eden uzmanlar, en az dört saat ‘ev işi’ yapan kadınların, iki saatten az yapanlara kıyasla kardiyovasküler ölüm riskinin yüzde 62 daha düşük olduğu belirlendi.

Bu faaliyetlerden daha fazlasını yapan kadınların genel olarak kardiyovasküler hastalığa yakalanma riskinin yüzde 43, felç riskinin de yüzde 30 daha düşük olduğu belirlendi.

Kardiyovasküler hastalık, genellikle atardamarlarda yağ birikmesi nedeniyle kalbi veya kan damarlarını etkileyen çeşitli durumlar için kullanılan genel bir terim olarak biliniyor.

Kalp krizlerine yol açabilen koroner kalp hastalığı gibi durumları ve beyne giden kan akışının engellenmesinden kaynaklanan felç gibi tıbbi acil durumları içerir.

KALP HASTALIKLARI İÇİN ÖNEMİ VURGULANDI

Araştırmanın yazarı Dr Steve Nguyen, sonuçların küçük bir hareketin bile kardiyovasküler sağlığa yapabileceği olumlu farkı gösterdiğini söyledi. Nguyen, ‘Çalışma, tüm hareketlerin hastalıkların önlenmesi için önemli olduğunu gösteriyor’ dedi.

Epidemiyoloji uzmanı ve çalışmanın bir başka yazarı olan Profesör Andrea LaCroix, yaşlı yetişkinleri daha hafif fiziksel aktiviteye katılmaya teşvik etmenin sağlık yararları olabileceğini söyledi. LeCroix, ‘Günlük yaşam hareketlerinin faydalarını anlamak ve bunu fiziksel aktivite yönergelerine eklemek daha fazla hareketi teşvik edebilir’ dedi.

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