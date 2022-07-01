Eyleme katılan hekimlerin maaşı kesildi

Denizli’de Mart ayındaki iki günlük iş bırakma eylemine katılan aile hekimlerinin maaşlarında ikişer günlük kesintiye gidildi. Hekimler savunma alınmadan, bilgi verilmeden yapılan kesintiyi yargıya taşıdı.

Selami AYDIN

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Denizli'de sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, özlük hakları ve düşük ücretler nedeniyle Mart ayı içinde iki günlük eylem yapan aile hekimleri ve aile sağlığı merkezi çalışanlarının maaşlarında kesinti yapıldı.

Denizli'de aile sağlığı merkezlerinde görevli 650 hekim ve sağlık personelinin 200'ü iş bırakma eylemlerine katılmıştı. Eyleme katılan sağlık çalışanlarının tamamında maaş kesintisi uygulandığı ortaya çıktı.

Kesintinin ardından 150 hekimin Denizli İdare Mahkemesi'ne kararın iptali ve kesintinin iadesi davası açtığı belirtildi.

Denizli Aile Hekimleri Derneği (AHED) Başkanı Bilge Karaomca Ök; “Cezalar usulsüzdür. Eyleme katılanlar sendikal haklarını kullanmışlardır. Bilgi verilmeden, savunma alınmadan kesintiye gidilmiştir” diye konuştu.

‘CEZA YÖNETMELİĞİNİN REVİZE EDİLMESİ GEREKİYOR'

Dernek merkezinde basın toplantısı gerçekleştirerek Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin birinci yılını doldurduğunu belirten Ök,

“Aile hekimlerine uygulanan haksız ceza, baskı ve mobbinge dayanak oluşturan, demokratik haklarımızı elimizden alan ceza yönetmeliğinin yürürlüğe girişinin birinci yılı. Bir yıldan bu yana ceza yönetmeliğinin geri çekilmesi ya da isteklerimiz doğrultusunda revize edilmesi için mücadele ediyoruz.

Diğer taraftan aile hekimleri olarak uzun süredir çözüm bekleyen sorunların çözümü için çabalıyoruz. Bu sorunlar sadece biz hekimlerin sorunları değil aynı zamanda birinci basamak sağlık hizmetlerini ve toplum sağlığını yıkıma götürecek nitelikte. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Ancak sağlık bakanlığı sesimizi duymamakta ısrar ediyor” ifadelerini kullandı.

'42 FARKLI MADDE İLE CEZALANDIRILIYORUZ'

İş bırakmaların devam edeceğini belirten Ök,

“İllerde sözleşme fesih komisyonları kuruluyor. 42 farklı madde ile cezalandırılmaya çalışılıyoruz. Birçok arkadaşımız yoksulluk sınırının altında hak ediş alıyor. Son on yılda hak edişlerimizin yüzde 50'den fazlası eridi.

Yönetmelik düşünce ve fikir hürriyetini hedef alıyor. Onlarca farklı işi aynı gün içinde yapmamız bekleniyor. Mobbinge maruz kalıyoruz. Tüm bu haksızlıklara, toplumun ve halkın sağlığı için sessiz kalmamakta kararlıyız” diye konuştu.

Denizli Tabip Odası Başkanı Fazıl Necdet Ardıç ise aile sağlığı merkezlerinin halkın en çok ihtiyaç duyduğu birinci basamak hizmeti verdiğini hatırlatarak; “Hekimler bu sistemde sorunlarla boğuşuyor. Mali sorunların yanı sıra özlük hakları ve cezalandırma yönetmeliği ile ilgili çok ciddi sorunlar var” ifadelerini kullandı.