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Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 Ocak- 4 Şubat haftalık vaka haritasını paylaştı.

Yayınlanma: 10:41 - 14 Şubat 2022 Güncellenme:
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Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 29 Ocak- 4 Şubat tarihleri arasında il bazında her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.

Sağlık Bakanlığı’nın 29 Ocak- 4 Şubat verilerine göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 894,62, Ankara’da 1279,73, İzmir’de 1229,37 oldu.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

29 Ocak- 4 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralanıyor:

Samsun, Tokat, Ordu, Uşak, Artvin, Giresun, Karabük, Amasya, Çorum, Adana.

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