Gizemli hepatit hastalığına karşı ebeveynlerin dikkat etmesi gereken 10 belirti

Çocuklarda görülen gizemli hepatit vakaları artarken uzmanlar, ebeveynlerin dikkat etmesi gereken 10 belirtiyi sıraladı.

Sozcu.com.tr

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Gizemli hepatit vakaları tüm dünyada artmaya devam ediyor. İngiltere’de başlayan hepatit hastalığının şu anda toplam 222 tespit edilmiş vakası bulunuyor. Dünya çapında ise 450’den fazla çocuk bu hastalığa yakalandı.



Hepatit, viral bir enfeksiyondan sonra karaciğerin iltihaplanmasına neden oluyor.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, hastalığı tespit edebilmek için ebeveynlerin dikkat etmesi gereken 10 belirtiyi sıraladı…

1. Koyu idrar

2. Soluk, gri renkli dışkı

3. Kaşınan cilt

4. Gözlerin ve cildin sararması (sarılık)

5. Kas ve eklem ağrısı

6. Yüksek sıcaklık

7. Hasta hissetmek ve hasta olmak

8. Her zaman alışılmadık şekilde yorgun hissetmek

9. İştah kaybı

10. Karın ağrısı

Uzmanlar, bu belirtileri çocuklarında gören ebeveynlerin bir an önce doktora başvurmaları gerektiği konusunda uyardılar.

Ayrıca Covid-19 ile bağlantı araştırılırken, sağlık görevlileri hepatit vakalarındaki artış ile corona virüsü aşıları arasında bir bağlantı olmadığını söyledi.

Hepatit testi pozitif çıkan çocukların çoğu beş yaşın altındaydı ve bu nedenle aşı olmak için çok küçüktüler.

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