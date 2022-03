Haftada iki kez avokado kalp krizini riskini düşürüyor

Yapılan uzun süreli bir araştırmaya göre, haftada iki porsiyon avokado meyvesini tüketmek kalp krizi geçirme riskini azaltıyor.

Journal of the American Heart Association’da yayınlanan bir çalışmaya göre, haftada en az iki porsiyon avokado yemek, kalp krizi geçirme riskini yemeyenlere kıyasla %21 oranında azalttı.

Araştırmada, kronik hastalık risk faktörleri üzerine Hemşirelerin Sağlık Çalışması ve Sağlık Profesyonelleri Takip Çalışması isimli iki uzun vadeli hükümet çalışmasına kayıtlı olan 68.000’den fazla kadın ve 41.000 erkek incelendi.

Katılımcıların, çalışmanın başlangıcında kanser, koroner kalp hastalığı ya da felç hastalığı bulunmuyordu ve 30 yıllık bir süre boyunca her dört yılda bir diyet anketlerini doldurdular.

SAĞLIK DEPOSU; AVOKADO

Avokado yemenin genel etkisini incelemenin yanı sıra, araştırmacılar aynı miktarda yumurta, yoğurt, peynir, margarin, tereyağı veya işlenmiş et yerine günde yarım porsiyon avokado tüketen katılımcıların verilerini de incelediler. Sonuç olarak avokado yiyenlerin kalp krizi riski %16 ila %22 oranında azaldı.

Araştırmaya dahil olmayan Amerikan Kalp Derneği’nden Cheryl Anderson yaptığı açıklamada, “Hiçbir gıda rutin olarak sağlıklı bir diyetin çözümü olmasa da, bu çalışma avokadoların sağlık için yararlı olduklarının kanıtıdır” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, kardiyovasküler hastalıklar her yıl yaklaşık 18 milyon can alarak dünya çapında önde gelen ölüm nedenlerinden birini oluşturuyor. Yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, kalp hastalıklarının her 36 saniyede bir can aldığını söylüyor.

