Hamile kadın karda mahsur kalan otomobilde doğum yaptı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, doğum sancısı başlayınca otomobille hastaneye götürülmek istenen hamile kadın, yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalınca, otomobilde bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Beyşehir'e bağlı Doğanbey Mahallesi Kükürt yaylasında hayvancılıkla uğraşan hamile Havva Cantürk'ün gece saat 01.00 sıralarında doğum sancıları başladı.

Aile fertleri hamile kadınla birlikte birlikte Beyşehir Devlet Hastanesine gidebilmek için otomobilleriyle yola çıktı. 112 sağlık ekipleri de haber verilmesi üzerine bölgeye ulaşabilmek için merkezden çıkış yaparken, aile fertlerini taşıyan araç yoğun kar yağışı sonrası yolun kapanmasıyla yolda mahsur kaldı.

Sağlık ekipleri de yolun kapalı olması dolayısıyla bölgeye gidemeyince, Beyşehir Belediyesinden yolun açılması için yardım istendi. Belediye ekipleri, yolu ulaşıma açabilmek için bölgeye iş makineleri yönlendirip seferber olurken, bu esnada hamile kadın bulunduğu otomobilde doğum yaparak bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Belediye ekiplerinin bir süre sonra yaklaşık 11 kilometrelik yolu ulaşıma açması sonrasında anne ve bebeği ambulansa bindirilerek Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yolda doğum yapan anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.