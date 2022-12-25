Hasta yakınından hemşireye yumruklu saldırı

İstanbul Sancaktepe'de Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesinde acil servis hemşiresi olarak çalışan İbrahim Uğurlu (26) hasta yakınının yumruklu saldırısına uğradı. Burnu kırılan Uğurlu, saldırgandan şikayetçi oldu.

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Sancaktepede bulunan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi acil servisinde dün hasta yakını Y.S ile acil servis hemşiresi İbrahim Uğurlu (26) arasında sedyenin başının kaldırılması talebiyle başlayan tartışma büyüdü.

Hasta yakını Y.S, hemşire İbrahim Uğurlu’ya saldırarak defalarca yumruk attı. Bilincini kaybeden Uğurlunun burnu kırıldı. Uğurlunun şikayetçi olmasının ardından hasta yakını Y.Snin ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Saldırı nedeniyle burnu 3 yerinden kırılan hemşire Uğurlu ise çalıştığı hastanede tedavi altına alındı.

Yaşadıklarını anlatan Uğurlu, “Görev yaptığım sırada bir hasta yakını tarafından darbedildim. Öncesinde hasta yakınına görevim olmayan bir konuda yardımcı oldum. Çok saldırgan bir tavrı vardı. Hasta bayılma ile geldi. Tedavisine başladık. Hasta yakını, Gel lan buraya bu yatağın başını kaldır dedi. Kendisini uyardım ama o sırada çevremde yardım isteyecek bir güvenlik yoktu tek başıma kaldım” dedi.

YUMRUK ATTI BİLİNCİMİ KAYBETTİM”

Bilincini kaybettiğini belirten Uğurlu, “İlk darbesini önledim, kendimi savunmak için onu ileri doğru ittim. O sırada bana yumruk attı ve bilincimi kaybettim. Sonrasında yumruk atmaya devam ediyor ve burnum kırıldı. Psikolojik olarak iyi değilim, burnumda ağrılar devam ediyor” diye konuştu. (DHA)