HPV aşısının ücretsiz olması için mahkemeden emsal karar

Kadın dernekleri, uzun süredir HPV aşısının ücretsiz olması gerektiğini savunuyordu. Bugün Ankara’da görülen davada emsal bir karar verildi. Karara göre SGK, aşı bedelini geri ödeyecek.

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Kadınlar uzun süredir, rahim ağzı kanserine karşı yüksek koruyuculuk sağlayan HPV aşısının ücretsiz olarak SGK tarafından sağlanmasına yönelik kampanyalar yürütüyordu. Mevcut durumda HPV aşısına ücretli olarak erişilebiliyordu. Bir doz fiyatı ise 1.015 TL.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, HPV aşısının ücretsiz olması için mevcut durumu yargıya taşıdı. Bugün Ankara 62. İş Mahkemesi’nde görülen davada emsal bir karar verildi. Üç aşı olmuş bir kadının SGK'dan aşı ücretlerini istemesi üzerine açılan davada mahkeme SGK'nın faiziyle birlikte bedeli ödemesini kararlaştırdı.

100’DEN FAZLA ÜLKEDE AŞI PROGRAMINA ALINDI

Avukatlar duruşmada, HPV aşısının 100'den fazla ülkede aşı programına alındığını hatırlatarak aşının ücretsiz olarak sağlanması gerektiğini savundu.

Karara ilişkin Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, “Yine kazandık. #HPVAşısıÜcretsizOlsun diye açtığımız davamız, kabul edildi. Gururluyuz” açıklaması yaparken Kadın Dayanışma Komiteleri de “Mahkeme, SGK'yı haksız buldu; aşıyı kendi imkânlarıyla yaptıran arkadaşımıza bu bedelin geri ödenmesine karar verildi. Aşı hayattır. Aşı hakkımızdan, sağlığımızdan ve yaşamlarımızdan vazgeçmiyoruz” paylaşımında bulundu.

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