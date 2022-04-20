İsrail’de kapalı alanlarda maske zorunluluğu kalktı

Corona virüsü salgınına karşı sıkı önlemler alan ve aşılama sürecini de hızla yürüten İsrail'de Covid-19 kısıtlamaları ile ilgili önemli bir karar alındı.

Sozcu.com.tr

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İsrail, Covid-19 salgını dolayısıyla kapalı alanlarda uygulanan maske yasağının kaldırıldığını açıkladı. Açıklamayı İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz yaptı.

Yetkililer, yüksek bulaşıcılık riskinin olduğu hastane ve bakım evleri gibi yerlerde maske takılmasının halen zorunlu olduğunu belirtirken yasağın 23 Nisan Cumartesi günü resmen kaldırılacağı aktarıldı.

Uçaklarda da maske takılması gerektiği belirtilirken karantinaya girme zorunluluğu olan kişilerin de maske takmasının zorunlu olacağı duyuruldu.

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