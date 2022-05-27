Uzmanlar açıkladı: Kahveseverlere müjde…

Yeni yapılan bir araştırma, gün içerisinde içilen tek bir kahvenin bile, aynı anda birçok işi yapmaya (multitasking) yardımcı olduğunu ortaya koydu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere’deki Brunel Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, kahve içmek kişiyi hızlandırarak çoklu görevleri yapmayı kolaylaştırıyor.

Çalışma için 274 katılımcıdan, ekranda bir veya iki rakamını gördüklerinde farklı düğmelere basmaları istendi. Daha sonra, aynı anda iki farklı sesin çaldığını duyduklarında basmaları için iki düğme daha verildi.

Daily Mail’in haberine göre, deneyi önceden kahve içmeden yapanlar, birden fazla düğmeye bastıklarında, tek bir göreve odaklandıkları zamana kıyasla yaklaşık 0,68 saniye daha yavaştı. Ancak bir fincan sade kahve içilmesine izin verilenler sadece 0,54 saniye daha yavaş bir performans gösterdi.

Sonuç olarak kahve içenler %21 oranında daha hızlandı.

“KAHVE İÇENLER SONUÇTAN MEMNUN KALACAK”

Araştırmanın başındaki isim Dr. Andre Szameitat, kahve içenlerin “sonuçlardan memnun kalabileceğini” ancak çalışmanın küçük olduğunu söyleyerek daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Frontiers in Psychology dergisinde yayınlanan çalışmadaki bulgular, kahve alışkanlıklarının, iş ve diğer her şey dahil olmak üzere günlük yaşamın rekabetçi taleplerini dengelemeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Araştırma ayrıca, video oyunları oynayan ve beyinlerini çoklu görev için eğitenlerin bunu yapmakta daha iyi olduğunu da buldu.

Sürekli diller arasında geçiş yapan iki dilli insanlar, çoklu görevlerde de daha hızlılardı.

Stresli, endişeli ve bunalmış olabilen nevrotik insanlar, disleksiye sahip olan kişilerde olduğu gibi, çoklu görev istendiğinde diğer insanlara göre daha yavaş bir performans gösterdi.

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