Karadeniz’de en yüksek vaka sayısı Sinop’ta

19-25 Mart haftalık Covid-19 vaka tablosuna göre Karadeniz Bölgesi'nde en yüksek vaka sayısı Sinop’ta...

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Sağlık Bakanlığı'nca yayımlanan 19-25 Mart illere göre 100 binlik oranla haftalık vaka sayısı açıklandı. Buna göre Karadeniz Bölgesi’nde en yüksek rakam Sinop'ta 242,67 olduğu görüldü.

Sinop İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre vaka sayısı yüksek olmasına rağmen Sinop'ta aşı oranı yüksek olduğu için Covid-19'a yakalananların çoğunlukla nezle gibi ayakta geçirdiği, yoğun bakımda yatan hastanın olmadığı belirtildi. Vakaların gittikçe düşüşe geçtiği ve önümüzdeki haftalarda ise rakamların daha da düşeceği tahmin ediliyor.