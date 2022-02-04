Köpeklerde görülen gizemli hastalık corona virüsü olabilir

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma, son dönemde köpekler arasında ortaya çıkan 'gizemli hastalığın' corona virüsü kaynaklı olabileceğini belirledi.

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İngiltere’deki Liverpool Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, son dönemde ortaya çıkan gizemli köpek hastalığına corona virüsün neden olabileceğini öne sürdü.

Yapılan araştırmalarda, çok sayıda rapor incelendi. Özellikle uzmanların, ‘kirli su’yun neden olduğunu düşündüğü bu gizemli hastalık İngiltere’yi alarma geçirmişti.

Son olarak Portsmouth yakınlarındaki Hayling Adası sahilini ziyaret eden bir köpek, gayet zinde ve genç olmasına rağmen şüpheli bir akciğer enfeksiyonundan öldü. İngiltere’deki veterinerler ilk olarak kirli deniz suyunun şiddetli kusma ve ishal vakalarının arkasında olabileceğinden endişe etmişti.

‘DENİZ KENARINDAN UZAK DURUN’ UYARISI

Hatta bir veteriner hemşire, gizemli hastalığa yakalanan köpeklerin ‘yüksek oranda arttığını’ fark ettikten sonra köpek sahiplerine deniz kenarlarından uzak durması yönünde uyarı bile yapmıştı.

Ancak Liverpool Üniversitesi’nden araştırmacılar, şimdi akut gastrointestinal (GI) hastalığın ‘salgının’ bir tür corona virüsten kaynaklanmış olabileceğine inanıyor. Uzmanlar, GI vakalarının Ocak ayında zirve yapmasının olağan olduğunu da söyledi.

Uzmanlar, bunun, köpek enterik koronavirüsü (CECoV) varyantı olarak bilinen bir corona virüs varyantı ile ilişkili olduğuna inanıyorlar. Varyantın, Covid-19’a neden olan virüs olan Cov-Sars-2 ile bağlantısı bulunmuyor, köpeklerde gelişen corona hastalığını tetikliyor.

SALGIN YAŞANIYOR OLABİLİR

Bugün, Liverpool Üniversitesi’nin son zamanlarda görülen köpek hastalıklarını inceleyen Küçük Hayvan Veteriner Gözetim Ağı SAVSNET), bu ay benzer bir salgının meydana gelmiş olabileceğine inandıklarını açıkladı. .

SAVSNET’in akademik lideri Profesör Alan Radford, sonuçlar hakkında yaptığı açıklamada, ‘SaVSNET tarafından veterinerlik uygulamalarından toplanan gerçek zamanlı verilerin analizi, İngiltere’nin bazı bölgelerindeki hastalık düzeylerinin üç hafta boyunca beklediğimizden daha yüksek olduğunu gösteriyor – biz bu nedenle buna Yorkshire’da bir salgın başlamış diyebiliriz.” dedi. Radford, “Diğer bölgelerde, şimdiye kadar gördüğümüz artışlar daha çok normal mevsimsel değişimlere benziyor. Ancak, bu tür sinyaller hızla değişebilir ve durumu izlemeye devam edeceğiz.’ ifadelerinde de bulundu.

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