Portekiz’de maymun çiçeği salgını yayılıyor: Yeni vakalar arttı

Son haftalarda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok bölgede ortaya çıkan maymun çiçeği salgını etkisini artırıyor.

Sozcu.com.tr

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Genelde Afrika’nın batısında ve ortasında ortaya çıkan maymun çiçeği hastalığı son dönemde Avrupa ve ABD’de etkisini artırıyor…

Bugün Portekiz Sağlık Bakanlığı güncel verileri kamuoyu ile paylaştı. Yetkililer ülkede son 24 saat içerisinde 14 yeni maymun çiçeği vakası tespit edildiğini açıkladı. Bu artış ile birlikte ülkede maymun çiçeği hastalığıyla mücadele eden hastaların sayısı 37’ye çıktı.



Portekiz’in komşusu İspanya’da da vaka sayıları artıyor… Başkent Madrid ve çevresinde bugün dört yeni vaka tespit edildiği açıklanırken ülke genelinde de vaka sayısı 34’e çıktı. Madrid’de 38 kişide maymun çiçeği vakası şüphesi olduğu da belirtildi.

İLK DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ’NDE ORTAYA ÇIKTI

Genelde batı ve orta Afrika’nın tropik bölgelerinde rastlanan maymun çiçeği hastalığı ilk olarak 1958’de ortaya çıktı. İlk vaka ise 1970’de Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde tespit edildi.

ABD’deki ilk vaka 2003 yılında tespit edilirken vahşi hayvanlarda tespit edildikten sonra insanlarla temasta ya da iyi pişmemiş etin tüketilmesi sonrasında bulaşabiliyor. Ciltteki yaralardan, solunum yolu aracılığıyla ya da göz, burun ve ağızdan bu hastalık yayılıyor.

Hava partiküllerinden bulaşan hastalığın semptomları arasında ise yüksek ateş, baş ağrısı, kas ve sırt ağrısı ve lenf nodüllerinde şişme görülebiliyor. En belirgin semptomu ise yüzde ve ayak tabanlarıyla avuç içinde kabarıklıklar olarak biliniyor.

Her ne kadar genelde hafif semptomlarla geçse de bazı durumlarda ölümcül olabiliyor.

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