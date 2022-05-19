Sağlık Bakanlığı güncel corona verilerini açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 19 Mayıs 2022 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 4 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 19 Mayıs’a ait verilere göre, 137 bin 730 test yapıldı.

Güncel verilere göre, bin 485 yeni vaka tespit edilirken 4 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde bin 389 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 18 Mayıs verilerine göre, dün 135 bin 563 test yapılmıştı. Dün, bin 443 vaka tespit edilirken, 3 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 274 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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