Sağlık çalışanları greve gidiyor! Hangi bölümlerde aksama yaşanmayacak? TTB açıkladı

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi 14-15 Mart Büyük Grev eylemi ile ilgili bir bilgilendirme açıklaması yaptı. Açıklamada, ”Eylem süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, Covid-19, riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak, tıbbi zarar görmemeleri için özel gayret gösterilecek” denildi.

Latif SANSÜR

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TTB'nin başlattığı ve sağlık meslek örgütlerinin desteklediği eylemler çerçevesinde, sağlık çalışanları 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri Türkiye genelinde iki günlük grev eylemi gerçekleştirecek.

“Hakkımız Olanı Alacağız!” başlığı ile gerçekleştirilecek Büyük Grev'den vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için TTB'den bir açıklama yapıldı.

“Yapacağımız G(ö)REV etkinliği emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarı G(ö)REV'idir. Bu eylemin haklılığı, meşruluğu hiçbir tartışmaya yer vermeyecek kadar açıktır. Her G(ö)REV etkinliğinde olduğu gibi eylem süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak, yoğun bakım ve yatan hastaların tıbbi zarar görmemeleri için özel gayret gösterilecektir” denilen açıklamada, eyleme katılan ve görev alanları nedeniyle katılamayanlar için uyarılar sıralandı.

İŞTE O UYARILAR

* COVID-19 veya COVID-19 şüphesi ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek; diğer hastalarımıza nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecek.

* Sağlık hizmeti sunulan tüm birimlerde, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacak. Acil servisler eylem süresince gerektiğinde görevli hekimlerce takviye edilecek.

* Acil hizmetin verilebilmesi için sağlık kuruluşlarının acillerine ulaşımın istemeyerek de olsa engellenmemesi amacıyla, aciller önünde uygunsuz toplanma, yürüyüşler nedeniyle trafik akışında sıkıntıya yol açma ve acil hasta getiren araçların gelişini zorlaştırma/olanaksızlaştırma gibi durumlara izin verilmemeli, önlemler alınmalı. Bu hususta sağlık çalışanlarının ve hastaların güvenliği öncelikle kurum idarecilerindedir.

* Yoğun bakım hastalarının, Acil ve riskli gebelere, diyaliz hastalarına ve kanser hastalarının tedavilerinde eylem nedeniyle hiçbir aksamaya yol açılmaması için her zamanki duyarlılıkla hizmetin sürdürülmesine dikkat edilecek.

* Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi işleminin aksatılmadan yürütülmesini sağlayabilecek sayıda sağlık çalışanı, mesai dışı sürelerde (gece ve hafta sonu nöbetleri, vb.) olduğu gibi servislerde hazır bulunacak.

* Bütün sağlık çalışanları eylem boyunca hasta ve yakınlarına eylemin amacını açıklamalı, acil ve yatan hastalarımızın acı ve sıkıntılarına hürmet eden bir tarzla eylem sürdürülmeli.

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