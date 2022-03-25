“Sağlık çalışanlarının yüzde 67’si en az bir kere şiddete maruz kalıyor”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'de sağlık çalışanlarından yüzde 67’sinin şiddete maruz kaldığı belirterek sağlık çalışanlarının durumlarının iyileştirilmesi ve can güvenliklerinin sağlanması için Meclis Araştırması istedi.

Sozcu.com.tr

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Ceyhun ÖZGÖNÜL/SÖZCÜ



Sağlık çalışanlarının yüzde 67'sinin meslek yaşamları boyunca en az bir kere şiddetle karşılaştıklarını belirten CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sağlık çalışanlarının durumlarının iyileştirilmesi ve can güvenliklerinin sağlanması için gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması açılmasını istedi.

Ömer Fethi Gürer, TBMM Başkanlığına sunduğu Meclis Araştırma Önergesinde, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı şiddet olaylarına dikkat çekti. Ülkemizde sağlık çalışanlarının en az yüzde 67'sinin en az bir kez şiddete maruz kaldığının tespit edildiğini aktaran Gürer, “Sağlıkta yüzde 67 şiddete maruz kalma oranı çok ciddi bir oran.

Bununla ilgili düzenlemelerin ve yasaların yeniden masaya yatırılması gerekmektedir. Sağlık çalışanları yoğun mesai koşulları, ekonomik sıkıntıların üzerine bir de hasta ve hasta yakınları tarafından maruz kaldıkları şiddetin sonucunda; meslekten kendileri çekme, tükenmişlik sendromu, psikolojik bezginlik gibi bir takım problemlerle karşı karşıya kalmaktadırlar” ifadelerini kullandı.

DURUMLARI İYİLEŞTİRİLMELİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çözüm üretilmediği taktirde sağlık çalışanlarının fiziksel şiddete maruz kalmalarının ölümle bile sonuçlandığına dikkat çekerek, “Sağlık çalışanlarının durumunun iyileştirilmesi her şeyden önemlisi kesin ve kesin can güvenliğinin sağlanması açısından yasal düzenlemelerin yapılması sağlık çalışanlarının çalışma koşullarının iyileştirilmesi adına Meclis Araştırması açılmalıdır” şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarının meslek hayatları boyunca çok yoğun ve yorucu bir eğitim hayatının sonunda insan hayatına ve insan sağlığına hizmet etmek üzere kutsal bir yürüttüklerini anlatan Gürer, “Görevleri neticesinde bazı zamanlarla mücadele etmekte olup; zorlu mesai saatleri ile bazı zamanlar zorlu yönetimsel sorunlarla, bazı zamanlarda hasta ve hasta yakınlarının şiddetine maruz kalmak gibi pek çok sorunu yaşamaktadırlar” dedi.