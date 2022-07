Sağlık-Sen: Mesleğimizi itibarsızlaştırmalarına müsaade etmeyelim

Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, sağlık emekçilerinin, vatandaş ile karşı karşıya getirmeye çalışanların olduğunu belirterek, "Mesleğimizi itibarsızlaştırmalarına müsaade etmeyelim. Bayramda 9 gün tatil yapanlar bilsinler ki sağlık çalışanları görev başında" dedi.

Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, sağlık emekçilerinin can güvenliğinin artık sağlanmasını isteyerek, aksi halde sağlık kuruluşlarında hizmet sunmanın mümkün olmayacağını söyledi.

“SİYASİ KAVGA VERENLERE ALET ETMEK İSTEYENLER VAR, MÜSAADE ETMEYELİM”

Geçtiğimiz günlerde Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı sonucu katledilen Doktor Ekrem Karakaya'nın ölümünün ardından doktorların tüm yurtta iş bırakması bazı siyasi kesim ve vatandaşlar tarafından tepki ile karşılanmıştı. Sağlık emekçilerinin vatandaş ile karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını ifade eden Sağlık-Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, mesleklerinin itibarsızlaştırmalarına müsaade etmeyeceklerini söyledi. Köksal, “Vatandaş ile karşı karşıya getirmeye çalışanlar var. Buna müsaade etmeyelim. Siyasi kavga verenlere alet etmek isteyenler var, müsaade etmeyelim. Bayramda 9 gün tatil yapanlar bilsinler ki: Sağlık çalışanları görev başında. Bizler görev başındayız” dedi.

“SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN CAN GÜVENLİĞİ ARTIK SAĞLANSIN”

Sağlık çalışanlarına yapılan saldırıları lanetlediklerini belirten Köksal şöyle konuştu:

“Sağlık emekçilerinin can güvenliği artık sağlansın. Aksi halde sağlık kuruluşlarında hizmet sunmak mümkün olmayacaktır. Hekiminden hemşiresine, teknisyeninden memuruna sağlık çalışanlarının onlarca sorunu bulunuyor. Ancak hiçbiri can güvenliği kadar, sağlık kuruluşlarında kol gezen şiddet kadar can yakıcı değil. Can güvenliği sağlanmadığı için, yeterli tedbir alınmadığı için, Ekrem Hocamızın örneğinde olduğu gibi canımız yanıyor, isyan ediyoruz.

Bazen yaralanıyoruz, bazen hakaret, küfür ve tehditlere maruz kalıyoruz. Bazen sinip içe kapanıyoruz, meslekten soğuyoruz. Ve hatta çekip gidiyoruz. Tüm bunların yanı sıra ise her daim korku halinde yaşıyoruz. Buradan soruyoruz: Böyle bir ortamda kutsal sağlık mesleğini nasıl aşk ve şevkle icra edelim?

Daha ne zamana kadar sağlık kuruluşlarına elini kolunu sallayarak suç aletleriyle girmek serbest olacak? Öldürücü, yaralayıcı silah ve aletlerin içeri sokulmasına, ne zamana kadar göz yumulacak? Kaç canımız yitecek? Daha nice canlarımız acıyacak. Soruyoruz?”

“İŞİMİZİ KORKMADAN YAPMAK İSTİYORUZ”

1 milyon 200 bin sağlık emekçisinin sağlıkta şiddete karşı laf değil icraat beklediğini vurgulayan Köksal, “Başka Ekrem Hocalar ölmesin istiyoruz. Başka canlar yanmasın istiyoruz. İşimizi korkmadan, emniyet içinde yapmak istiyoruz” dedi.